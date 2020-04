Raggi: “Abbiamo raggiunto la quota di circa 45 mila Buoni Spesa”

Così la prima cittadina di Roma sulla sua pagina Facebook:

Roma continua a essere al fianco delle famiglie in difficoltà: abbiamo raggiunto la quota di circa 45 mila Buoni Spesa destinati ai cittadini che stanno soffrendo di più a causa dell’emergenza Coronavirus. È un bel risultato a cui siamo giunti grazie a un grande lavoro di squadra, per il quale ringrazio l’assessore Veronica Mammì, il Dipartimento Politiche sociali, i Municipi e la Polizia Locale.

Dopo pochi giorni dallo stanziamento da parte del Governo, abbiamo messo a punto strumenti innovativi per fare in modo che le famiglie potessero avere questo contributo il prima possibile, per acquistare beni di prima necessità, per portare un pasto in tavola. Altri Comuni italiani, decisamente più piccoli, hanno iniziato la distribuzione diverso tempo dopo e senza i numeri di Roma.

Dare una risposta rapida era ed è il nostro obiettivo. Per questo motivo abbiamo elaborato una procedura di domanda online e l’abbiamo resa il più semplice possibile. L’erogazione è partita immediatamente in forma digitale, tramite un’applicazione per cellulari e, subito dopo, con la consegna a domicilio grazie agli agenti della Polizia Locale. Abbiamo poi voluto fare un ulteriore passo avanti per rendere la consegna dei ticket ancora più veloce e capillare: grazie a un accordo con Poste Italiane, è ora possibile ritirare i buoni cartacei anche presso gli uffici postali presenti sul territorio.