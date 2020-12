Frosinone, a breve l’avviso per i buoni spesa

L’assessorato ai servizi sociali, coordinato da Massimiliano Tagliaferri, comunica che, nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a breve il Comune di Frosinone pubblicherà un nuovo avviso per l’erogazione di misure di solidarietà alimentare (buoni spesa).

Le domande per accedere ai voucher, come già avvenuto nel mese di aprile, potranno essere presentate solo successivamente alla pubblicazione dell’avviso.

Attenzione

Eventuali richieste di accesso al contributo compilate tramite il modello di domanda utilizzato ad aprile e presentate, dunque, prima della formalizzazione del bando in via di pubblicazione, non verranno prese in considerazione.

Il nuovo avviso sarà adeguatamente pubblicizzato attraverso i canali di informazione e sul sito web istituzionale del Comune di Frosinone (www.comune.frosinone.it).