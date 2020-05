Abbiamo erogato i Buoni Spesa per il 95% dei beneficiari, circa 66 mila: parliamo di singoli e famiglie, per un totale di oltre 200 mila persone che usufruiranno di questo aiuto.

Questi numeri dimostrano che Roma ha reagito subito e con forza per sostenere i cittadini in difficoltà economica a causa dell’emergenza coronavirus. Siamo stati tra i primi a mettere in campo questa misura anche attraverso l’utilizzo di un’applicazione per telefoni, affinché l’erogazione avvenisse nel minor tempo possibile.

Controllo requisiti

Gli uffici stanno continuando a lavorare le domande, verificando i requisiti per accedere al contributo. Diverse domande sono state escluse per mancanza di quegli stessi requisiti, o ad esempio perché qualcuno ha tentato di ricevere i Buoni Spesa più di una volta presentando la domanda in più Municipi.

Voglio ribadire che i controlli sono molto scrupolosi e che l’obiettivo è far arrivare i ticket per la spesa in mano alle persone che ne hanno più bisogno. La priorità è sostenere chi si trova in maggiori difficoltà. Proprio per questo, accanto ai Buoni Spesa, abbiamo acquistato e distribuito 45 mila pacchi alimentari per far in modo che il nostro aiuto potesse essere più capillare e raggiungere anche chi, per diversi motivi, può risultare ‘invisibile’.

I ringraziamenti

Voglio ringraziare i dipendenti capitolini, i volontari e le parrocchie che stanno contribuendo a queste operazioni. È un lavoro di squadra per aiutare aiutare il maggior numero possibile di persone in difficoltà.