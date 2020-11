Raggi: “Il Tar ci ha dato ragione sui buoni spesa”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Abbiamo agito in uno dei momenti più difficili e delicati dell’emergenza dando una risposta concreta e tempestiva a tanti cittadini in difficoltà: siamo stati i primi in Italia a mettere in pagamento i buoni spesa, introducendo tra l’altro la possibilità di erogare i ticket tramite una “app” per telefoni.

Abbiamo iniziato a distribuire i buoni spesa pochi giorni dopo l’annuncio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Abbiamo infatti immediatamente anticipato i 15 milioni di euro necessari per avviare le procedure. Era assolutamente necessaria un’azione rapida che desse sostegno alle famiglie e a chi era in difficoltà economiche. Lo abbiamo fatto in modo chiaro e trasparente.