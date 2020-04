Palermo, insediato tavolo tecnico emergenza Covid-19

L’Assessore Leopoldo Piampiano ha insediato un tavolo tecnico con i dirigenti delle diverse aree coinvolte per l’analisi dei documenti con le proposte ricevute dalle Associazioni di categoria e datoriali per il superamento della crisi economica ed operativa dovuta al Covid-19.

“A seguito del primo incontro avuto giorno 1, – ha detto Piampiano – le associazioni hanno formulato al Comune, come si era concordato, le loro proposte e richieste.Come prevedevamo, queste richieste vertono nella quasi totalità sui temi del sostegno economico per la ripresa delle attività o su interventi di detassazione o defiscalizzazione.Come è noto, non sono temi sui quali il Comune ha grandi margini di intervento ma sui quali certamente può agire, anche in raccordo con ANCI, per stimolare l’azione legislativa e normativa del governo nazionale e di quello regionale.Anche per questo e perché queste proposte possano essere vagliate e tradotte in atti amministrativi concreti, abbiamo insediato un tavolo tecnico anche con i dirigenti e la prossima settimana terremo un incontro congiunto di tutta la Giunta comunale con le associazioni di categoria”.