Orlando: “Da Consiglio comunale importanti suggerimenti per il difficile lavoro che stiamo facendo per dare giusta sepoltura ai defunti”

“Il dibattito di questi giorni in Consiglio comunale, scaturito anche dalla richiesta da me avanzata al presidente del Consiglio lo scorso 23 dicembre, è stato certamente utile per mostrare la complessità del problema, così come delle tante soluzioni cui da più parti si sta lavorando.

Importanti spunti

Credo che dal Consiglio comunale e dalle sue Commissioni siano venuti importanti spunti e suggerimenti, che complessivamente possono contribuire al difficile lavoro che stiamo portando avanti per dare giusta sepoltura ai defunti, insieme al necessario conforto alle loro famiglie, e per trovare una soluzione di lungo periodo che eviti il ripetersi di simili emergenze”.