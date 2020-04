Piero De Luca: “Decretone è boccata d’ossigeno importante”

Piero De Luca, deputato Pd, capogruppo in Commissione politiche Ue, è stato ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” condotto da Stefano Bandecchi, fondatore dell’Università Niccolò Cusano e Presidente della società delle scienze umane, su Radio Cusano Tv Italia (canale 264 dtt).

Sul nuovo decreto di aprile

“Una bocca d’ossigeno estremamente importante, un’iniezione di liquidità che aiuterà molto le imprese e i lavoratori italiani -ha affermato De Luca-. Misure estremamente importanti per sostenere la ripartenza economica e sociale del nostro Paese. L’iniezione di liquidità è fondamentale, ovviamente dando certezze per la restituzione di un prestito che viene erogato con una garanzia pubblica.

Credo che Gualtieri sia pienamente al corrente della responsabilità enorme che grava sulle spalle sue e del governo. La manovra che hanno illustrato richiede un ulteriore scostamento di bilancio, un sostegno a cui il governo sta lavorando con l’UE per ottenere ulteriori risorse e finanziamenti.

Noi siamo impegnati a mettere in campo il massimo delle risorse possibili, però è chiaro che quelle che abbiamo messo in campo aumentano ulteriormente il debito quindi dobbiamo anche valutare la sostenibilità. Per questo stiamo lavorando per uno sforzo ulteriore a livello europeo.

L’UE deve fare di più e gli Stati membri devono mettere in campo misure mai viste finora, nessuno si salva da solo. Cogliamo quest’occasione per migliorare il nostro Paese, per migliorare e colmare le lacune accumulate negli ultimi decenni”.