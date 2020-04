Firenze, un sostegno alle persone in difficoltà

Le persone che stanno vivendo un periodo di grave difficoltà economica a causa dell’emergenza causata dal Coronavirus potranno, a partire da lunedì 6 aprile, richiedere i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari. La domanda potrà essere presentata esclusivamente on line.

Buoni spesa cartacei

I cittadini che hanno diritto ai buoni spesa riceveranno buoni cartacei nominali del valore di 10 euro l’uno da spendere per l’acquisto di beni alimentari nei supermercati e nei negozi di vicinato convenzionati. I buoni spesa hanno un valore che va da un minimo di 150 euro per il nucleo monoparentale fino a 500 euro circa per le famiglie numerose. Il valore varierà in base al numero di figli del nucleo familiare, la presenza di minori e/o disabili e non autosufficienti.