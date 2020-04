Potere al Popolo sulla situazione nelle carceri italiane al tempo del Coronavirus

E’ di pochi giorni fa la notizia della morte di un detenuto, a Bologna, a causa del corona virus. Un decesso, a Milano, anche tra gli agenti della polizia penitenzieria e per quanto ne sappiamo, dato che reperire informazioni e dati certi sulla diffusione del covid-19 negli istituti penitenziari è pressoché impossibile, numerosi sarebbero anche i contagiati, tra i quali diversi medici ed operatori sanitari.

Che il sovraffollamento strutturale degli istituti di pena – per cui l’Italia ha riportato numerose condanne da parte della Corte Europe dei Diritti dell’Uomo e che pone le nostre carceri in una condizione di illegalità permanente – avrebbe fatto delle prigioni vere e proprie bombe epidemiologiche era cosa nota.

Ambiente virulento

Considerando poi che il carcere è di per sé un ambiente virulento a causa della vetustità delle strutture, del mancato rispetto delle più basilari norme igienico sanitarie e della concentrazione in spazi insufficienti di persone che in molti casi sono affette da patologie pregresse o anziane, che vi è una difficoltà oggettiva nel gestire in tempi rapidi diagnosi e trattamenti che seguono procedure lunghe e poco chiare e che, come dimostrato da numerosi studi, la reclusione stessa debilita corpo e mente influendo negativamente anche sul funzionamento del sistema immunitario, risulta evidente che la diffusione su larga scala di un virus come il covid-19 determinerebbe l’impossibilità di tutelare il diritto alla salute delle persone ristrette, in particolare di quelle che dovessero necessitare di interventi di urgenza come le terapie intensive condannandole a morte certa.

C’è poi l’ulteriore aspetto della diffusione di paura e angoscia dovuta alla circolazione dalle notizie che arrivano dal mondo esterno che danno conto di morti e contagiati nonché delle regole di prevenzione da seguire, chiaramente impossibili da applicare in carcere.

Tutto ciò, esasperato dall’alimentazione di false speranze attraverso annunci di interventi risolutivi poi disattesi, ha portato alle rivolte di marzo in cui sono morte almeno 13 persone (purtroppo abbiamo ragione di credere che il dato debba essere corretto per eccesso) tutte di overdose, stando a quanto ufficialmente dichiarato