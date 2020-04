Potere al Popolo: “Luce sull’emendamento proposto da Salvini al Cura Italia”

Salvini ha proposto un emendamento vergognoso al Cura Italia per garantire l’impunità dei gestori politici e amministrativi dell’emergenza Covid.

Chiediamo venga fatta al più presto piena luce

I perchè stanno venendo a galla, facendo emergere responsabilità gravissime degli amministratori lombardi nella gestione della crisi. Tra queste la strage ignorata nel Pio Albergo Trivulzio e in molte altre case di riposo pubbliche e private che hanno finito per trasformarsi in lazzaretti; alcune di esse sono state persino individuate come luoghi di ricovero per Covid positivi pur essendo prive delle minime misure di sicurezza per il contenimento del virus che ha finito per dilagare colpendo ospiti e personale sanitario. Pericoli ignorati o sminuiti dai dirigenti delle case di riposo e dalla politica, ed enormi falle nel sistema della gestione dell’emergenza sono costate troppe vittime.