Bari, disposizioni per i pagamenti delle quote di compartecipazione ai servizi

La ripartizione Servizi alla Persona rende noto che, per il periodo di sospensione dei servizi di seguito elencati, determinato dai decreti ministeriali sull’emergenza coronavirus, i pagamenti relativi alle tariffe di compartecipazione saranno sospesi o ridotti in proporzione ai giorni di effettiva utilizzazione del servizio:

Trasporto disabili verso strutture socio-riabilitative

Trasporto sociale a “chiamata verso sedi prestabilite”

Servizio di assistenza domiciliare (SAD) E assistenza domiciliare integrata (ADI) disabili e anziani

Servizio di educativa domiciliare in favore di minori diversamente abili integrata “SEMI”

Centri socio educativi diurni ”

Centri aperti polivalenti per minori

Centro diurno polifunzionale “Chiccolino”

Centri Servizi per le famiglie

Attività ludico artistiche ed espressive negli ospedali pediatrici

Educativa di Strada

Progetto P.I.P.P.I.

Progetti per i minori residenti nel Municipio 3

Biblioteca dei ragazzi

Bari social book

Progetto Colibrì

Servizio di assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie – Home maker