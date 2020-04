Orlando: “Siamo ancora a rischio”

“In Sicilia e a Palermo è troppo presto per allentare le misure di contrasto al coronavirus.

Siamo ancora a rischio, lo sono prima di tutto i bambini e gli anziani delle nostre comunità.

Condivido che la Regione continui a mantenere il divieto di spostamenti se non per motivi di estrema necessità.

Condivido a malincuore perché sono misure dure che stanno mettendo a dura prova tutti noi, le nostre famiglie, la nostra economia.

Ma restare a casa ora, evitare di esporre noi stessi e i nostri cari al contagio è l’unico modo che abbiamo al momento per proteggerci e per fare in modo che presto si possa tornare ad uscire in salute e in sicurezza.

E’ l’unico modo, per essere chiari, perché in Sicilia non si ripeta l’ecatombe con migliaia di morti che sta duramente colpendo altre regioni del nostro Paese.”