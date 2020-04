Conte su Coronavirus, moratoria di 90 giorni per cambiali, vaglia e assegni

Una moratoria per le cambiali, vaglia e assegni scaduti o in scadenza al 30 aprile, come fu deciso in occasione del terremoto del 1980 e di quello de L’Aquila. Bisogna dare agli imprenditori il tempo di accedere alla liquidità che le banche metteranno a disposizione grazie alle garanzie dello Stato, evitare per quelli in maggiore difficoltà il protesto, che pregiudicherebbe la loro credibilità commerciale e il loro merito creditizio. O peggio ancora il trasferimento della loro azienda nelle mani di capitali di incerta provenienza, se non malavitosi.

Lo propone Federico Conte, deputato di LeU.

Alle imprese – continua il parlamentare – che in conseguenza dell’emergenza hanno visto la propria attività sospesa o ridotta, vanno congelati fino al novantesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza tutti i procedimenti di iscrizione al registro dei protesti. Auspico, come ho proposto al governo insieme al mio gruppo parlamentare, che una specifica misura in questo senso sia introdotta quanto prima. Bisogna che nel cuore dell’emergenza sanitaria, e dentro quella economica, gli imprenditori, soprattutto i piccoli e medi, abbiano sostegno e tempo, conclude Conte.