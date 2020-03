Le dichiarazioni di Calicchio

“Nella seconda metà di aprile sarà online il nuovo sistema digitale per le iscrizioni ai nidi”. Lo dichiara l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio.

“La piattaforma è in fase di rodaggio e i tecnici stanno ottimizzando tutte le funzioni – sottolinea Calicchio -. Questo sarà l’unico sistema per procedere alle iscrizioni. Le domande non saranno accettate diversamente. È una scelta che punta alla velocizzazione delle procedure e all’ottimizzazione delle risorse”.

Le parole di Marzia Mancino

“Ricordiamo ai nostri cittadini che per accedere a queste modalità di iscrizione ai nidi è necessario munirsi dello Spid, il Sistema Pubblico di identità Digitale – aggiunge l’assessora all’Informatizzazione e innovazione tecnologica, Marzia Mancino-. Lo Spid consente di accedere, tramite pc e smartphone, ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni a livello locale, regionale e nazionale. Un unico account per tutto. Spid è un sistema che assicura celerità, protezione dei dati personali e accesso a tutti i servizi solo con un click comodamente da casa”.

“È lo stesso sistema già in funzione per il servizio di certificati online del nostro Comune – ricorda Mancino -. Si può richiedere lo Spid online gratuitamente attraverso gli Identity Provider abilitati, ad esempio Poste”.

La conclusione di Calicchio e Mancino

“Abbiamo scelto di annunciare con largo anticipo questa novità per le iscrizioni ai nidi per consentire a chi non avesse ancora lo Spid di approfittare di questi giorni per procedere e non farsi trovare impreparati” concludono Calicchio e Mancino.

Per ottenere lo Spid è necessario collegarsi a https://www.spid.gov.it/