Rutigliano MGS scrive ai segretari dei giovani progressisti europei

Il segretario nazionale del Movimento Giovanile della Sinistra, Carlo Rutigliano, ha inviato questa mattina una lettera a tutti i segretari delle organizzazioni giovanili dell’area progressista europea.

“L’Europa manca proprio quando ce ne sarebbe più bisogno – si legge nel testo dell’appello – ma è proprio questo il momento del colpo di reni, delle risposte e delle soluzioni coraggiose. È questo che come generazione, come cittadini, come europei, oggi dobbiamo chiedere a chi riveste i più alti ruoli di responsabilità delle nostre istituzioni. In gioco c’è la sopravvivenza stessa del sogno europeo. Se non è questo il momento, quando mai potrà esserlo?”

Testo integrale dell’appello qui: Europa, ultima chiamata