Fornaro, Recovery plan: “Parlamento e politica siano protagonisti”

I 209 miliardi del Recovery fund sono un’opportunità straordinaria per recuperare in ritardi dell’Italia rispetto alla rivoluzione digitale, a quella ambientale e per ridurre le diseguaglianze economiche e sociali. Il Parlamento e la politica devono poter giocare un ruolo da protagonisti e non da comprimari.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro

La guida del Recovery plan italiano è e deve rimanere politica, prosegue il capogruppo di Liberi e Uguali, senza nulla togliere alla necessità di coinvolgere il meglio delle competenze manageriali e degli esperti del nostro paese. Il Recovery è una sfida da affrontare con determinazione e con una visione di lungo periodo di un’Italia più verde, più smart e più giusta, conclude Fornaro.

Articolo 1 Comunicati Stampa