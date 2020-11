Fornaro, dialogo vero con opposizione responsabile

La disponibilità al dialogo da parte dell’opposizione responsabile deve essere raccolta per avviare un confronto parlamentare nel merito delle misure economiche e sociali per aiutare cittadini e imprese. Quello che interessa agli italiani non sono le alchimie politiche, ma una politica, che nel rispetto delle posizioni e della storia di ogni forza politica, sia all’altezza della gravità dell’emergenza sanitaria ed economica.

Coesione istituzionale e coesione sociale sono la risposta adeguata per questa fase straordinaria, con buona pace di quella parte di opposizione irresponsabile interessata unicamente alla polemica quotidiana, funzionale solo alla propaganda di partiti.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

Articolo 1 Comunicati Stampa