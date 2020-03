Mostarda: “Ospedali nuovi focolai del virus?”

Narciso Mostarda, direttore generale Asl Roma 6, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Gli ospedali nuovi focolai del virus?

“Noi sappiamo bene che degli ospedali sono macchine pensate e costruite per accogliere qualsiasi tipo di patologia. I nostri pronto soccorsi non sanno mai che tipo di paziente può arrivare. In questo caso abbiamo una conoscenza diretta di una pandemia quindi ce l’aspettiamo, ma ovviamente non abbiamo ospedali organizzati solo in funzione delle malattie infettive.

Per questo c’è una riorganizzazione delle procedure di sicurezza e non tutti gli ospedali sono in grado di adeguarsi in fretta. Il fatto che ci siano dei contagi in ospedale non è necessariamente il segnale di incompetenza o di superficialità. Ormai siamo in piena allerta, anche da un punto di vista emotivo tutti gli addetti ai lavori hanno chiarissimo che potrebbe esserci una situazione di pericolo contagioso.

Quindi abbiamo la possibilità di fare un’anamnesi mirata con alcune piccole domande dirette che esplorano da subito situazioni che un mese fa non eravamo ancora in grado di indagare. A me spiace leggere che ci sono situazioni fuori controllo, ospedali che mettono il silenziatori ai professionisti. Questa roba sensazionalistica lasciamola al Medioevo”.

Sulle strutture ospedaliere

“Questo è un tema che pre-esiste al Covid. Noi vorremmo poter offrire a tutti i pazienti i luoghi più belli, più dotati, più performanti. Oltre agli investimenti nelle strutture serve quello nel capitale umano. Non dobbiamo farci trovare con carenza di professionisti. Dobbiamo investire in competenze umane. Grandi professionisti in strutture moderne genererebbero l’unico percorso virtuoso all’interno dell’Europa”.