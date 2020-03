Coronavirus, Montino: “In città attualmente ci sono 17 casi”

“Poco fa la Asl RM3 mi ha mandato gli ultimi aggiornamenti sui contagi in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Purtroppo dobbiamo registrare un piccolo aumento rispetto ai giorni precedenti – spiega il sindaco -: ad oggi le persone contagiate a Fiumicino sono 17, cinque in più dall’ultimo aggiornamento. Di conseguenza è cresciuto anche il numero di persone in sorveglianza attiva che sono 96”.

“Voglio ricordare a tutti che quando parliamo di Fiumicino ci riferiamo a tutto il territorio comunale – sottolinea Montino – e che i dati sono distribuiti su quasi tutte le località”.

“Ricordo anche a tutte e tutti che è vietato diffondere dati che rendono identificabili le persone colpite dal virus o quelle in sorveglianza attiva – aggiunge il sindaco -. Specialmente chi ha responsabilità di realtà associative di qualsiasi genere deve in ogni modo evitare di divulgare notizie che competono alle autorità sanitarie. Chiunque avesse informazioni in questo senso, invece, deve comunicarle alla Asl o all’amministrazione comunale in forma privata”.

“Rinnovo ancora una volta l’invito a rimanere a casa e ad uscire solo se davvero strettamente necessario – conclude il sindaco -. L’emergenza non è passata ed è necessario che ognuno faccia la propria parte con responsabilità e scrupolosamente”.