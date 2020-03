Emergenza Coronavirus: effetti sul mercato dei serramenti

Il 2019 era stato un anno positivo per il settore degli infissi e dei serramenti, chiudendo con un lieve incremento del mercato che faceva sperare bene: le previsioni infatti erano di un ritorno ai livelli pre-crisi nell’arco di un paio d’anni.

Il momento positivo, iniziato sia grazie alle politiche degli incentivi statali, sia grazie ad una maggiore sensibilità di cittadini ed aziende verso le tematiche del risparmio energetico, si è però interrotto a causa di un imprevisto: l’emergenza Corona virus.

Il prolungamento delle dovute misure di contenimento del contagio del COVID-19 potrebbe azzerare la crescita prevista.

Questo secondo le stime dell’UNICMI (Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei serramenti): se lo stop fosse durato solo per tutto Marzo la flessione del mercato sarebbe stata di minore entità, ma visto che ormai sappiamo che le misure si protrarranno almeno per tutto Aprile, la crescita faticosamente riguadagnata è in pericolo.

La proposta dell’UNICMI

L’Unione Nazionale ha proposto al Governo, per aiutare un settore che, insieme a moltissimi altri rischia di entrare in crisi, una serie di misure da adottare, queste sono:

Detrazione del 100% e non del 50%

Detraibilità in 5 e non 10 anni

Queste due misure proposte hanno ovviamente l’obiettivo di stimolare gli acquisti: alla fine di questo periodo molti saranno economicamente in difficoltà o quantomeno nell’incertezza e permettere di avere un bonus del 100% in tempi più brevi, è un chiaro segnale che incentiva i cittadini ad investire in infissi e serramenti ai fini di una migliore abitabilità, risparmio energetico, sicurezza ed estetica degli immobili.

Un’altra misura importante prevista nella proposta UNICMI è quella di riservare i bonus solo per chi acquista prodotti Made In Italy: è infatti molto comune nel settore trovare installatori che rivendono prodotti provenienti da paesi dell’Est, che con standard qualitativi spesso minori e godendo nei loro paesi di fiscalità e burocrazia minori, fanno concorrenza “sleale” al Made in Italy.

E proprio in tema di fiscalità, che UNICMI chiede anche di eliminare la ritenuta d’acconto sui bonifici per le detrazioni fiscali.

Una serie di misure sicuramente coraggiose che fino a adesso nessun Governo ha messo in campo per stimolare l’economia ma anche incentivare come già detto, l’efficienza energetica del Paese.

Se l’esecutivo dovesse accogliere le proposte, sicuramente il 2020 potrebbe concludersi senza il disastro annunciato che questa emergenza coronavirus può rappresentare per il settore.

Sicuramente, uscire dall’emergenza Coronavirus limitando i danni richiede uno sforzo collettivo.

Perché scegliere Dama Design

La nostra Azienda, firmataria della proposta UNICMI, anche in questo periodo particolare, si impegna a continuare e a seguire con coerenza la missione di portare nelle case e nelle aziende dei nostri clienti infissi e serramenti di alta qualità e Made In Italy.

Dama Design ricerca sempre il meglio sul mercato: siamo orgogliosi di non ricorrere mai a soluzioni “low-cost” su cui caricare un ampio margine. Piuttosto preferiamo margini minori ma clienti pienamente soddisfatti, piuttosto che utilizzare materie prime di bassa qualità.

I nostri clienti oltre che su qualità, Made in Italy e assistenza pre e post vendita, possono contare anche sul nostro aiuto per ottenere i bonus e gli incentivi, come l’Ecobonus o lo sconto del 50% direttamente in fattura previsto dal decreto crescita.

Nell’attesa e nell’augurio che questa situazione drammatica che l’Italia e il Mondo stanno vivendo finisca presto e che il governo prenda iniziative adeguate, come quella proposta da UNICMI per aiutare l’economia.

Ricordiamo che per qualsiasi richiesta di informazioni o preventivi gratuiti e senza impegno siamo disponibili in qualsiasi momento!