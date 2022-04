Criptovalute: quali sono i progetti più interessanti?

Lo scorso anno è stato senza alcun dubbio uno degli anni di maggior successo delle criptovalute. Ormai, infatti, i termini legati a questo settore stanno entrando sempre più nel vocabolario di uso comune. Tutti hanno sentito parlare, almeno una volta, di NFT o Metaverso e le transazioni sono cresciute in maniera esponenziale. Tutti, quindi, si chiedono se questo 2022 sarà altrettanto vantaggioso e quali sono i progetti più interessanti in questo ambito.

Di seguito scopriremo ogni dettaglio a riguardo.

Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH)

Un evergreen nel settore criptovalute sono Bitcoin ed Ethereum che continuano il loro processo di crescita. Come ricorda Bitcoin Profit, Bitcoin nel 2021 ha raggiunto il suo ATH con un prezzo di 69 mila dollari. Inoltre, c’è stato un primo Stato ad aver adottano questa criptovaluta come moneta nazionale. Grazie alla decisione di molte aziende di concedere pagamenti in Bitcoin, questa crypto sembra aver spianato la strada per affermarsi ancora come progetto principale in questo settore.

Ethereum, invece, ha nuovi progetti in cantiere per il 2022. Infatti, a breve completerà il passo vero il Proof-of-Stake, trasformandosi in una blockchain più rapida e performante anche a livello energetico. Si parla, quindi, di versione 2.0 di Ethereum

Un nuovo progetto dal grande potenziale: Avalanche (AVAX)

Nonostante si tratti di un progetto recente con un solo anno di vita, la blockchain Avalanche sta riscuotendo un grande successo e sta crescendo in maniera rapida. Avalanche è partita in maniera modesta ma ha ottenuto un ottimo consenso rivelandosi la blockchain più apprezzata dello scorso anno. Il mercato, tra l’altro, ha premiato le sue ottime potenzialità come, ad esempio, il riuscire a sostenere fino a 4 mila e 500 transazioni al secondo.

Tantissimi utenti hanno deciso di effettuare il trasferimento dei loro token ad Avalanche (passandoli da Ethereum). Tra l’altro, alla fine dello scorso anno questa criptovaluta si è attestata tra le prime dieci in classifica e ha avuto il market cap più elevato.

Nonostante la giovane età, Avalanche ha creato quasi quattrocento progetti nel 20211. Per quest’anno, invece, sono previsti ampliamenti dell’ecosistema DeFi e un consistente miglioramento dell’infrastruttura di Avalanche. L’obiettivo è quello di portare l’innovazione della blockchain in diversi ambiti della quotidianità. Non a caso, Avalanche è stata selezionata per un importante progetto di smart mobility.

Il progetto Terra (LUNA)

Gli ultimi risultati e traguardi raggiunti da Terra consentono di prospettare una crescita ancora maggiore per il 2022. Infatti, la recente collaborazione con l’applicazione di pagamento del Sud Corea, Chai, Terra ha raggiunto quasi due milioni e mezzo di utenti. Inoltre, da venti progetti iniziali è passata a quasi duecento.

Quindi, da blockchain nota per le stablecoin e le app di pagamento, Terra potrebbe modificare pelle. Il futuro, infatti, si prospetta più ampio e indirizzato verso NFT, Gaming e Metaverso. Il primo step verso questa nuova veste è la partnership con l’industria coreana del gaming, passo che porterà nuova linfa per il finanziamento di progetti molto interessanti e innovativi.