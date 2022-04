Trento: Festival dell’Economia con 9 Nobel e 10 Ministri

Sono attesi 9 premi Nobel, oltre 75 relatori del mondo accademico, 20 economisti, 36 relatori internazionali, oltre 30 tra manager e imprenditori, 10 ministri. In 4 giorni sono in programma oltre 200 eventi nei capitoli “Economie dei Territori”, “Incontri con l’Autore” e “Fuori Festival”, con 27 business partner e 5 media partner. Sono i numeri della 17esima edizione del Festival dell’economia di Trento, in programma dal 2 al 5 giugno, nel nuovo format ideato dal gruppo 24 Ore. Gli organizzatori parlano appunto di “formula profondamente rinnovata”, che vede per la prima volta il Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing nel ruolo di organizzatori per conto della Provincia autonoma di Trento, con il contributo del Comune e dell’Università di Trento. Tutto il programma è a cura del Comitato Scientifico della manifestazione che è presieduto dal direttore del Sole 24 Ore, di Radio 24 e di Radiocor Fabio Tamburini e composto dalla prof Gabriella Berloffa, ordinaria di Economia politica all’Università di Trento, dal prof Luigi Bonatti, collega di Politica economica, e dalla storica dell’economia Adriana Castagnoli, già docente di Storia contemporanea all’Università di Torino. L’Advisory Board del Festival è composto, oltre che da Tamburini, da Lucia Annunziata, Paolo Magri, Emma Marcegaglia, Monica Mondardini, Giulio Sapelli, Giulio Tremonti.

RILANCIARE IL MADE IN ITALY

Accanto al programma ufficiale, la manifestazione include un ‘fuori festival’, la novità principale o quasi della nuova edizione, con l’hackaton “Made in Italy Challenge”, organizzato in collaborazione con Financial Times e Il Sole 24 Ore, rivolto a giovani innovatori under 35 che dovranno sviluppare nuove idee di business per il rilancio del Made in Italy.

OLTRE 200 EVENTI IN 4 GIORNI

Oppure l’iniziativa “Visioni di futuro”, rivolta agli studenti universitari e dottorandi, che invita i giovani a misurarsi su due temi tra quelli maggiormente in primo piano nel dibattito attuale: la parità di genere e la transizione energetica. Non mancheranno inoltre “l’osservatorio Pnrr”, con la presentazione dei risultati dell’osservatorio lanciato dal Sole 24 Ore nel dicembre 2021, oltre al programma di “Economie dei Territori”, con una serie di appuntamenti curati dalle realtà locali di riferimento del territorio Trentino, e agli “Incontri con gli Autori”, con le presentazioni di libri in diverse location della città. Tra i premi Nobel, al festival ci saranno Oliver D. Hart, Nobel per l’economia 2016 per il contributo alla teoria dei contratti (vinto insieme al finlandese Bengt Holmström), Daniel McFadden, Nobel per l’economia 2000, insieme a James Heckman, per il suo sviluppo di teoria e metodi per l’analisi dei modelli di discrete choice, Edmund Phelps, Nobel per l’economia 2006 per la sua analisi delle relazioni intertemporali della politica macroeconomica, e Muhammad Yunus, Nobel per la pace 2006 per l’impegno nel creare lo sviluppo economico e sociale dal basso. Oltre a decine di economisti di rilevanza internazionale, tra cui Marina Brogi (Università La Sapienza), Alberto Clò (Direttore Responsabile Energia), Marta Dassù (The Aspen Institute), Maria Demertzis (Bruegel), Massimo Egidi (Università LUISS Guido Carli) e Jean Paul Fitoussi (Columbia University), solo per citarne alcuni. Oltre ai 10 ministri italiani, inoltre, sono attesi il commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni, il presidente Istat Gian Carlo Blangiardo, il presidente del Consiglio Vigilanza BCE Andrea Enria, il presidente della Conferenza Stato Regioni Massimiliano Fedriga e Padre Enzo Fortunato, francescano e ideatore del Manifesto di Assisi.

