Sileri: “Calo contagi? E’ sicuramente presto per cantar vittoria”

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri (M5S) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sui dati dei contagi in calo

“E’ sicuramente presto per cantar vittoria, però è un ottimo inizio -ha affermato Sileri-. Noi abbiamo cominciato con le misure restrittive a cavallo tra l’8 e il 9 marzo, il che significa che fra oggi e domani dovremo vedere gli effetti di questa misure.

Dobbiamo ancora aspettare qualche giorno perchè, come tutti ricordano, in quel periodo vi fu un esodo dal nord verso il sud. Questo calo sicuramente è iniziato, probabilmente raggiungerà dei numeri migliori in termini di riduzione tra 3-4 giorni.

Sicuramente la stragrande maggioranza dei cittadini italiani si è comportata bene. Chi non rispetta le regole è una minoranza, che però può diventare pericolosa per gli altri. L’importante è continuare a rispettare le regole”.

Riguardo la situazione negli ospedali

“Purtroppo l’impatto è stato molto forte per Lombardia, Emilia, Veneto, Piemonte e anche nelle Marche. La situazione è relativamente più tranquilla nel centro-sud. Anche Roma è abbastanza sotto controllo. C’è una certa pressione sugli ospedali, ma molto ridotta rispetto alla Lombardia.

Il numero dei decessi purtroppo continuerà a rimanere alto ancora per un po’, perchè ci sono persone malate da diversi giorni e non riescono a sconfiggere il virus. Bergamo? Vi è stata un’esplosione di casi e questo ha determinato una rapida diffusione con tanti focolai sparsi. Un’analisi più accurata di tutto il panorama consentirà di capire bene cosa è successo.

Sappiamo che questo virus è più di un’influenza, sicuramente i soggetti anziani sono più fragili, però vediamo che muoiono anche soggetti giovani senza altre patologie”.

Sul farmaco Avigan

“Quello che gira è un video molto discutibile. Ci sono modi e modi per presentare una notizia. Ammettendo pure che ci sia un farmaco salva-vita, se tu inizi un video dicendo che in Italia stanno tenendo nascosta una cosa per qualche motivo, facendo dietrologia, questo non va bene.

Se pensi che vi sia un farmaco che possa essere utile lo segnali agli enti. Ci sono una trentina di farmaci testati dai cinesi tra cui anche l’Avigan. Questi vengono testati anche in Italia in maniera sperimentale. Non è nello specifico quel farmaco, ci sono solamente 250 lavori che parlano di quel farmaco.

Quando si dice che ha il 91% delle guarigioni bisogna vedere dove è scritto, perchè in letteratura scientifica questo dato non l’ho trovato. Farmaci antivirali probabilmente più efficaci di questo sono già testati. Attenzione a come vengono fornite le notizie”.

Riguardo la sua malattia

“Ho cercato di capire quale poteva essere stata la fonte di contagio. Io viaggio, prima delle chiusure andai a Milano. Ho capito di avere qualcosa che non andava da subito per uno strano bruciore agli occhi e per la perdita del sapore, non sentivo il sapore del caffè.

Ho fatto subito il tampone e sono risultato positivo. Dopo quasi 2 settimane nessuno di coloro che è stato vicino a me è stato infettato, quindi la distanza sociale e il lavarsi le mani ha aiutato a scongiurare il contagio. Soprattutto all’inizio non ho preso tachipirina o altro perché volevo vedere l’andamento di questa febbre.

E’ una febbre molto strana, perché dopo un’ora scompare, dopo 3 ore ti ritorna. Per questo secondo me i tamponi devono essere estesi anche a chi ha pochi sintomi”.

Fonte Radio Cusano Campus