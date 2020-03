Pippo Franco: “In questi giorni abbiamo riscoperto unità familiare”

L’attore Pippo Franco è stato ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” condotto da Stefano Bandecchi, fondatore dell’Università Niccolò Cusano e Presidente della società delle scienze umane, su Radio Cusano Tv Italia (canale 264 dtt).

“Mia moglie è tendenzialmente mattutina, io tendenzialmente notturno quindi avevamo orari diversi anche per mangiare, adesso però siamo ritornati alle vecchie abitudini e riusciamo a mangiare insieme” ha raccontato Pippo Franco.

In trasmissione è intervenuto anche il figlio dell’attore, Gabriele Pippo

“Anche se è un obbligo, abbiamo colto questo momento per meditare, per riscoprire noi stessi, per fare dialoghi anche intensi, perchè abbiamo finalmente il tempo di parlare -ha affermato Gabriele-. Sappiamo come intrattenere la nostra mente e il nostro spirito, cerchiamo di viverla nel migliore dei modi per quanto possibile. Mio padre è molto easy, con lui ho la fortuna di arrivare in profondità in determinati argomenti, cosa che non riesco a fare nella vita quotidiana con altre persone. Lui poi è un pozzo di cultura, mi regala veramente tanto”.

Pippo Franco si è espresso sulla gestione dell’emergenza da parte del governo, affermando

“Se pensiamo a ieri ci rendiamo conto che le cose erano di per sè difficili da mettere in scena. Se avessimo dovuto fare il Bagaglino adesso non avremmo potuto perchè andavamo in onda una volta a settimana e tutti questi politici hanno cambiato idea con una velocità supersonica, durante la settimana accadevano talmente tante cose che non avremmo saputo cosa mettere in scena. C’è un asteroide che si sta avvicinando al nostro pianeta. Molti sono preoccupati che cada sulla Terra, però in verità arriva così lontano che è improbabile. Volevo cancellare questa paura alla base e dire che se un asteroide si avvicina alla Terra la prima cosa che fa è toccarsi i santissimi e squagliarsela”.

Su Beppe Grillo

“E’ scomparso, sono quasi tutti scomparsi, non possiamo sapere cosa sta facendo -ha affermato Pippo Franco-. C’è una grande differenza tra il distruggere ciò che non va e costruire, mi pare che nell’ambito delle costruzioni Grillo e i suoi non siano adeguati”.

Sulla società di oggi

“L’ironia è sempre esorcizzazione del dramma e adesso è difficile fare ironia perchè il dramma è talmente esplodente. Sono nato in epoca di bombardamenti, quindi tutto questo l’ho già visto. L’uomo di oggi però ha sostituito Dio con il denaro, con se stesso, non avendo problemi ha sempre vissuto, fino a poco fa, di frivolezze, ha perso il senso della poesia e si è dato alle apericene, alla pazza gioia.

Gabriele Pippo ha parlato della sua esperienza a Temptation Island vip

“Io faccio il produttore musicale e l’imprenditore, poi recito a teatro, ho fatto il provino per L’Isola dei famosi forse con leggerenza. E’ stata tuttavia un’esperienza molto bella, di riscoperta di me stesso, in assenza di tv e cellulari. Io sono un libro aperto, non ho tante cose da nascondere, non ho mai recitato, non avevo un copione.

In alcuni momenti poi è normale arrabbiarsi. Non sono mai stato in contatto con tante persone per così tanto tempo e questa è anche un’esperienza educativa perchè ci rendiamo conto che passiamo tutta la giornata con il cellulare in mano e trascuriamo l’aspetto umano.

Le ragazze dell’Isola le sento tuttora perchè mi hanno insegnato il valore dell’amicizia. Se l’ho detto alla mia ragazza? Non stiamo più insieme”.

Sul tema Pippo Franco ha rivelato

“Quando lui ha deciso di andare gli ho detto: guarda che questo è un programma difficile, devi tirare fuori quello che sei. Lui non ha lesinato nulla, è stato se stesso”.

Fonte Radio Cusano Campus