Poche ore fa è atterrata a Milano una squadra medica cubana in soccorso del nostro Paese per aiutarci a fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Cuba è un Paese che ha sofferto molto la guerra economica e l’embargo scatenati dagli Stati Uniti e dai loro alleati. Nonostante questo, non si sono mai tirati indietro quando si è trattato di inviare aiuti in tutto il mondo per sostenere i popoli in difficoltà.

Benvenuti!

Viva la fratellanza tra i popoli!