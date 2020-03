Sky offre la visione gratuita di alcuni canali ai suoi clienti. Il Codacons ringrazia

Il Codacons ringrazia Sky per la decisione di permettere a tutti i suoi abbonati di vedere, fino al 3 aprile, anche i contenuti che non fanno parte della loro offerta, senza alcun costo aggiuntivo.

PAY-TV ACCOGLIE LA RICHIESTA DELL’ASSOCIAZIONE

Sky raccoglie l’appello lanciato dalla nostra associazione lo scorso 11 marzo, quando il Codacons, a seguito delle limitazioni agli spostamenti decisi dal Governo, invitò tutte le pay-tv a offrire contenuti gratuiti ai cittadini, in modo da alleviare i disagi per chi, in questi giorni, è costretto a casa.

La decisione di Sky renderà più leggero l’isolamento degli italiani, e il Codacons non può che rivolgere un plauso alla società.

