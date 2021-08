6 Show televisivi in streaming per aiutarti a imparare lo spagnolo

Lo spagnolo è una lingua che noi italiani tendiamo spesso a sottovalutare, perché non è molto distante dalla nostra e siamo convinti che non sia necessario studiarla in modo serio. In realtà, anche lo spagnolo prevede delle regole proprie e molti vocaboli sono completamente differenti rispetto al lessico italiano, seppur il loro suono possa sembrare familiare. È dunque un errore pensare che sia una lingua semplice da imparare, anche se è indubbiamente meno complicata rispetto ad altri idiomi come ad esempio il tedesco ed il francese.

Quel che è certo è che anche per imparare lo spagnolo la cosa migliore da fare è seguire un corso che sia tenuto da un insegnante madrelingua, perché la corretta pronuncia è fondamentale per farsi comprendere e per capire quello che ci viene detto. Proprio per tale ragione, per chi ha già appreso le basi dello spagnolo e vuole perfezionarlo apprendendo nuovi vocaboli e migliorando la pronuncia può rivelarsi molto utile seguire dei programmi TV in streaming in lingua originale. È infatti un modo semplice, immediato e divertente per abituare l’orecchio ai suoni dello spagnolo ed arricchire il proprio lessico. Vediamo allora quali sono i migliori programmi in lingua originale per tutti i gusti: dagli show incentrati sul mondo del food o della danza alle serie TV più popolari, che si possono guardare in streaming su Netflix eventualmente impostando i sottotitoli italiani.

#1 Masterchef España 9

Il cooking show Masterchef, molto seguito anche in Italia, è stato realizzato anche in Spagna, dove si è appena conclusa la nona edizione. Di puntate da vedere dunque ce ne sono parecchie e per gli amanti della cucina si tratta sicuramente di una trasmissione molto interessante. Perfetta per imparare lo spagnolo, perché si sente pronunciare dai concorrenti così come dai giudici e dai vari ospiti che di puntata in puntata sono invitati in trasmissione. Seguire Masterchef España permette dunque di perfezionare la propria comprensione della lingua, che come ben sappiamo prevede accenti e dialetti differenti a seconda della zona della Spagna. Masterchef España è trasmesso da TVE e per la precisione sul canale LA 1. Le varie puntate sono disponibili in streaming sul sito ufficiale dell’emittente spagnola.

#2 The Dancer

Un altro show, questa volta dedicato al mondo della danza, che viene trasmesso sull’emittente spagnola TVE e che sta riscuotendo un grande successo è The Dancer. L’edizione 2021 è condotta da Sandra Cervera, attrice conosciuta in Italia per via della fiction Il Segreto, insieme a Ion Aramendi. Questo è un programma che permette di perfezionare lo spagnolo divertendosi se si è appassionati di danza, ma forse meno ricco di conversazioni in lingua rispetto ad esempio a una serie TV. Le varie puntate in streaming, anche in questo caso, si possono trovare direttamente sul sito ufficiale dell’emittente TVE.

#3 La casa de Papel

Per quanto riguarda le serie TV di Netflix, La casa de Papel è senza dubbio quella che ha riscosso il maggior successo non solo in Spagna ma anche in Italia. Perfetta per chi vuole perfezionare la lingua, questa è la classica serie che tiene sempre con il fiato sospeso e che non può di certo annoiare. Composta da 4 stagioni, vale proprio la pena guardarla in lingua originale: al massimo, coloro che ancora non masticano benissimo lo spagnolo possono sempre tenere i sottotitoli in italiano in modo da non perdere nessun dialogo.

#4 Narcos

Altra serie TV di grande successo anche in Italia e trasmessa su Netflix, Narcos racconta la storia di Pablo Escobar, noto trafficante di droga di origini colombiane. 4 stagioni che sicuramente appassionano e scorrono veloci, ma che vale la pena provare a guardare in lingua spagnola perché si imparano moltissimi termini di uso comune che spesso nelle scuole non vengono insegnati. Anche in questo caso, chi ha maggiori difficoltà può impostare i sottotitoli in italiano almeno nei primi episodi in modo da non perdersi la trama.

#5 Elite

Gli appassionati del genere crime non possono perdere la serie TV Elite, che racconta la storia di 3 studenti spagnoli di origini umili che ottengono una borsa di studio per frequentare una scuola prestigiosa. Un omicidio sconvolgerà i delicati equilibri esistenti e porterà i ragazzi ad essere coinvolti nelle indagini della polizia. Anche questa serie è disponibile su Netflix e merita di essere vista perché decisamente avvincente e ricca di colpi di scena.

#6 Valeria

Valeria è una serie TV al femminile spagnola trasmessa in streaming su Netflix e tratta dai romanzi di Elisabet Benavent. La protagonista è una scrittrice in crisi sia dal punto di vista professionale che sentimentale, in cerca del proprio equilibrio. Insieme alle amiche, altrettanto assalite da problemi esistenziali, cercherà di trovare la propria strada. Questa serie TV è al tempo stesso piccante e divertente: una commedia leggera che permette di imparare lo spagnolo in modo semplice e senza rischiare di annoiarsi.