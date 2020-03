Il mondo del cinema si mobilita per la raccolta fondi a favore dell’Istituto Spallanzani di Roma. Nei giorni dell’emergenza per il Coronavirus, attori e doppiatori sono in prima fila per aiutare l’ospedale romano più coinvolto nella lotta alla pandemia. Tra questi la doppiatrice Laura Romano, fondatrice dell’associazione La voce del cuore Onlus, che è intervenuta ai microfoni di Arianna Caramanti su Radio Cusano Campus.

Sull’iniziativa ‘una voce per lo Spallanzani’

“Abbiamo fatto una serie di video in cui invitiamo tutti a donare per la ricerca e il sostegno all’ospedale Spallanzani. I nostri eroi oggi sono i medici che si stanno spendendo fino allo stremo e purtroppo non basta ancora, perchè non hanno abbastanza fondi per continuare la ricerca. Dobbiamo aiutarli cercando di sollecitare tutti quelli che possono a donare per sostenere lo Spallanzani. Nel momento di reale necessità tutti riusciamo ad essere uniti e diventiamo un unico veicolo”.

Sul lavoro dei doppiatori in tempi di emergenza Coronavirus

“Per ora siamo fermi. Noi di solito ci spostiamo da una sala all’altra, da un posto all’altro, si tratta anche di prendere la macchina 3-4 volte al giorno, è comunque un rischio quindi abbiamo deciso di stare fermi. Dobbiamo stringere i denti e cercare di andare avanti. Dal punto di vista dell’economia siamo in un momento terribile. Ma del resto se il problema principale è l’aspetto sanitario, se il sistema sanitario collassa, collasserebbe anche l’economia, quindi la cosa più importante in questo momento è cercare di fare l’impossibile per non far collassare il SSN, poi per l’economia ci rimboccheremo le maniche tutti”:

I suoi attori preferiti da doppiare

“Tra quelli più recenti Viola Davies, che ho doppiato ne “Le regole del delitto perfetto” e in “Barriere”, è un’attrice che mi piace moltissimo. Poi mi diverte molto doppiare Sofia Vergara, che è un’altra attrice molto divertente. Nel nostro lavoro ci divertiamo molto. Siamo anche stimolati dal punto di vista dei sentimenti, delle sensazioni, doppiando alcuni personaggi a volte ci capita di rivivere delle situazioni che abbiamo vissuto in passato”.