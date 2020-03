COVID-19, primi casi positivi a Cerveteri. Già tutto sotto controllo

Questa mattina abbiamo appreso dal personale della ASL RM4, con il quale siamo in costante contatto, di primi casi positivi al COVID-19 nel Comune di Cerveteri. Si tratta di un nucleo familiare di 3 persone conviventi e di un uomo. Sia il nucleo familiare, sia l’uomo erano già in quarantena preventiva, in attesa dei risultati dei tamponi e non hanno avuto contatti con la popolazione. Sono già state comunque allertate tutte le persone con cui potrebbero esserci stati contatti in questi giorni e sono state sottoposte a un isolamento preventivo.

Ringrazio il direttore della ASL dott. Giuseppe Quintavalle e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dottoressa Simona Ursino e tutto il personale della ASL RM4 per l’encomiabile lavoro che stanno portando avanti in questi giorni e per il costante e puntuale aggiornamento che danno ai Sindaci del distretto.

Muovetevi soltanto per le motivazioni strettamente necessarie. I primi giorni del COVID-19 possono essere asintomatici; è quindi indispensabile evitare ogni contatto superfluo, anche con persone che non presentano sintomi. Nel rispetto dei DPCM emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze della Regione Lazio, chiunque presenti sintomi influenzali con febbre superiore ai 37,5 °C e problemi respiratori o chiunque sia stato nelle ultime due settimane in zone considerate pericolose deve immediatamente mettersi in autoisolamento e contattare subito il numero unico regionale 800118800 oppure il medico di base o il pediatra di scelta libera o chiamare i numeri presenti sul sito della ASL RM4 www.aslroma4.it. Sono certo che usciremo da questa situazione. E lo faremo più forti di prima. Ma dobbiamo sentirci tutti, nessuno escluso, responsabili. È una sfida di comunità. E la possiamo vincere soltanto insieme.