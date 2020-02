L’Assessorato alla Città in Movimento convocherà la Commissione consultiva taxi martedì 3 marzo per affrontare il tema della prevenzione del Coronavirus e ascoltare le richieste degli operatori del trasporto pubblico non di linea. Roma Capitale ribadisce l’importanza della collaborazione con la categoria per garantire un servizio efficace a cittadini e turisti e per valutare con le rappresentanze taxi le azioni da mettere in campo.

La Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi è vicina e aperta al confronto con gli operatori. La prima cittadina ha sottolineato che Roma farà la sua parte e seguirà tutti i provvedimenti e le indicazioni definite da Governo, Ministero della Salute, Protezione civile nazionale e Regione Lazio.

Per l’assessore alla Città in Movimento Pietro Calabrese è importante e prioritario il confronto con i tassisti. Secondo l’assessore obiettivo primario è quello di valutare insieme agli operatori del trasporto pubblico non di linea la rimodulazione degli orari e la riduzione temporanea del numero di vetture in servizio per andare incontro alle richieste della categoria che lamentano una diminuzione della domanda di servizio.