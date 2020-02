On. Fratoianni: “Proposta Lamorgese sullo spaccio: non convince”

L’onorevole Nicola Fratoianni esponente di Leu è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è Desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus per parlare della proposta della Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese che vorrebbe reintrodurre il carcere anche per spaccio di piccole quantità di droga.

Una proposta che non convince

“Osservo che la proposta, per come l’ho capita, rischia di produrre ancora una volta l’idea di contrasto al traffico e all’effetto di stupefacenti che è drammaticamente inefficace. Da un lato rischia di aumentare il dato del sovraffollamento delle persone in carcere, dovuto in grande percentuale a chi commette reati minori.

Dall’altro questa proposta risulta non essere efficace nel contrasto allo spaccio. Diciamo da tempo che serve un approccio con quale si discuta di legalizzazione. È l’unico modo per sottrarre risorse ed interessi alla malavita organizzata.

Più che puntare i piedi con la maggioranza vorrei ragionare e discutere senza troppi passi indietro. A me una proposta del genere non convince per niente. Ora vedremo come si tradurrà questo annuncio”.

Durante la sua campagna elettorale nelle Marche Salvini ha citato i dati sul consumo di droghe tra i giovani, auspicando che gli spacciatore possano finire ai lavori forzati

“L’argomento del consumo di tutto le sostanze che producono danni all’organismo è serio, vale per le droghe così come per l’alcol. A Salvini non frega assolutamente niente della salute delle persone, si disinteressa allegramente. Gli interessa solo fare propaganda.

Quando si fa pura propaganda senza porsi il problema di come contrastare l’uso precoce di certe sostanze. Nessuno ha mai detto che fanno bene. Lavori forzati? Siamo alla retorica sguaiata della pena come strumento di vendetta che non ha nessuna relazione con il nostro ordinamento”.

Ipocrisia

“Noi abbiamo fatto diverse proposte sul tema della legalizzazione. Puntare i piedi e fare come Renzi? Non mi pare un metodo giusto e non mi pare funzioni. La politica italiana è attraversata trasversalmente da tanta ipocrisia su questo tema”.

Salvini ha detto che i parlamentari favorevoli alla legalizzazione la mattina, quando arrivano in Parlamento, hanno gli occhi strani, insinuando che qualcuno faccia uso di cannabis

“Ho l’impressione che Salvini la mattina veda raramente la Camera e il Senato, non frequenta con tanta solerzia le aule parlamentari. Siamo di fronte ad un battutismo di bassa qualità”.