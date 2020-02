Padova: presentato EasyPad, il sistema per la gestione della sosta

Il primo step di un sistema integrato e intelligente di gestione e monitoraggio della sosta che verrà sviluppato nei prossimi mesi.

Il sistema si basa su un sistema di identificazione di veicoli in sosta attraverso sensori ottici ed elettromagnetici, che inviano informazioni ad una regia centrale (server Aps) che a sua volta, tramite la rete internet, può inoltrarle a terminali, telefoni cellulari, altri dispositivi.

Secondo alcune stime, il 30% del traffico nelle ore di punta deriva dalla ricerca di parcheggio: uno degli strumenti più efficaci per la gestione dei flussi del traffico è il sistema di organizzazione della sosta tramite ragionate politiche tariffarie ed è per questo che si è deciso di investire su un sistema di questo tipo.

Progetto Nexi

Il progetto è reso possibile da Nexi, la Paytech leader nei pagamenti digitali in Italia: Nexi, infatti, ha realizzato l’infrastruttura tecnologica che permette il processo di pagamento, consentendo un customer experience comoda e veloce per gli utenti e garantendo, al contempo, la massima sicurezza di ogni transazione. L’attivazione dei servizi di pagamento dei parcheggi online e via app è stata realizzata da Nexi per garantire un servizio efficace, efficiente, sicuro.

Dichiara il Vicesindaco assessore alla mobilità

“Attendevo da molto questo passaggio importante. Questo progetto è un modo per proiettare Padova verso una città ancora più accessibile, gradevole e conciliante, grazie alle nuove tecnologie. La conoscenza di tutti i parcheggi presenti e la loro valorizzazione spero serviranno anche a limitare le polemiche sulla carenza di aree di sosta in città: abbiamo 6.500 posti, se gestiti in maniera intelligente sono una grande risorsa. Grazie a questo progetto possiamo infatti ottimizzare i flussi del traffico indirizzando utenti e cittadini verso i posteggi liberi più vicini, riducendo anche il traffico. Inoltre la disponibilità di dati statistici come gli indici di occupazione, i tempi medi di sosta e la distribuzione della sosta sono una risorsa preziosa per lo sviluppo del servizio e più in generale per il piano del traffico. Questa app può essere il nucleo attorno al quale sviluppare nuovi servizi”.

Dichiara Riccardo Bentsik, amministratore delegato di Aps Holding

“Stiamo parlando della prima realizzazione di un progetto di ampio respiro che porterà importanti vantaggi per l’utenza e per l’amministrazione. L’utente potrà prolungare la sosta in qualsiasi momento e non perdere tempo alla ricerca di un parcheggio, venendo addirittura guidato nel parcheggio libero disponibile più vicino. L’amministrazione invece potrà monitorare in tempo reale la situazione della sosta, ottimizzare i controlli verso le aree ad alto tasso di evasione ed individuare rapidamente le auto in infrazione.

Le indicazioni fornite dalla app permetteranno a tutti di avere informazioni più precise e maggior consapevolezza per muoversi in città. Il progetto muove i primi passi con la messa online della app l’ultima settimana di febbraio, entro luglio sarà completo e per allora avremo uno dei sistemi di monitoraggio e gestione della sosta più evoluti in Italia”.