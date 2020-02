Roma, Corrotti: “Su alloggi popolari Ostia incapacità a 5stelle”

Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio, si esprime a margine del sopralluogo con Matteo Salvini nelle case popolari a Ostia

“Il tema delle case popolari agli aventi diritto non è per il Pd e Movimento 5 Stelle una priorità. E’ questo il dato certo che viene confermato al seguito delle politiche che stanno attuando sia in Regione Lazio che al Comune di Roma. Se da una parte, infatti, si stanno accordando per dare alloggi di edilizia residenziale pubblica anche agli immigrati, dall’altra tengono in condizioni di degrado coloro che dopo anni di lista d’attesa per una casa sono costretti a viverci senza riscaldamento e con danni strutturali agli edifici che rendono la vita di queste famiglie sempre più precaria.

A seguito della mia proposta di legge sul tema in Regione Lazio, questa mattina insieme a Matteo Salvini nel X Municipio di Roma, abbiamo fatto un sopralluogo nelle case popolari di Viale Vasco de Gama, ad Ostia, dove 320 famiglie vivono da quasi due mesi con termosifoni spenti e soffitti con persistenti infiltrazioni, tenendo al freddo bambini e anziani. È un problema che va avanti fin da troppo tempo e non c’è più spazio per le promesse.”