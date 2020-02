Padova: asili nido comunali, aperte le iscrizioni

Al via dall’1 febbraio al 10 aprile la possibilità di iscrivere al nido, per l’inserimento da settembre 2020 fino a marzo 2021, i bambini da zero a due anni e quelli con data di nascita presunta entro il 31 maggio, che risiedono nel Comune di Padova. Sono inoltre ammesse, ma collocate in coda nelle graduatorie, le istanze presentate da famiglie non residenti, nel caso in cui almeno un genitore lavori nel territorio comunale.

Non devono, invece, presentare nuovamente domanda le famiglie dei bimbi già frequentanti e che frequenteranno il nido anche nel nuovo anno scolastico in quanto, se non perviene la dimissione dal servizio, l’iscrizione si rinnova d’ufficio.

Solo on line

Il Settore Servizi Scolastici avvisa che da quest’anno la domanda può essere presentata solo online; su Padovanet è disponibile la “guida per l’iscrizione” che consente di gestire autonomamente l’istanza.

Gli uffici informano inoltre che per effettuare l’iscrizione è necessario avere acquisito preventivamente lo Spid – Sistema pubblico dell’identità digitale, che viene rilasciato gratuitamente da Poste Italiane.

Approfondimenti su Padovanet

Per informazioni:

ufficio amministrativo asili nido e scuole dell’infanzia – Settore Servizi Scolastici Comune di Padova

via Raggio di Sole, 2

telefono 049 8204015 – 8204066

email ufficionidi@comune.padova.it

orario Urp di Settore: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30; martedì dalle 15:00 alle 17:00, giovedì dalle 15:00 alle 16:30