Padova: nascono i “Baby pit stop”

Otto nuovi spazi dedicati a bambini e genitori: grazie anche alla collaborazione con l’Unicef il Comune di Padova, nell’ambito del progetto “Alleanze territoriali per la famiglia” allestirà dei “Baby pit stop” negli uffici comunali.

Gli spazi individuati hanno caratteristiche adeguate a garantire l’accessibilità e la riservatezza in un ambiente luminoso e curato nell’arredo e nella pulizia. In ogni pit stop sarà allestita una postazione da destinare all’allattamento e al cambio del bambino, con una piccola area giochi annessa, con poltrona, fasciatoio, tavolino e contenitore per i giochi.

Una di queste sarà realizzata con il materiale donato da Unicef, le altre grazie al finanziamento regionale del progetto “Alleanze territoriali per la famiglia”, un progetto grazie al quale stiamo mettendo in campo diverse azioni rivolte alla famiglia.

Così l’assessora

“Le famiglie al centro delle nostre azioni in quest’anno – sottolinea l’assessora al sociale Marta Nalin – Lo abbiamo detto e lo stiamo facendo. I pit stop sono solo una delle azioni che metteremo in campo. Ambienti confortevoli, accoglienti, puliti, dove mamme e papà potranno fermarsi, allattare, cambiare bimbe e bimbi. Un luogo comodo che può facilitare la vita dei neo genitori (e non solo) in uno spazio pubblico, per dare un segnale di vicinanza, di supporto, di appoggio.

Un’iniziativa che va nella direzione di far sentire tutte e tutti a proprio agio in ogni momento della vita, che vuole essere vicina alle giovani famiglie e a tutte e tutti coloro che hanno in qualsiasi forma bisogno di un supporto”.