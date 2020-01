Coronavirus, potrebbe scattare l’emergenza internazionale

“Siamo in costante contatto con l’Oms, il quale sta valutando se dichiarare l’emergenza internazionale. Al momento i casi accertati sono 2.835 e 81 i decessi”.

L’Oms sta valutando se dichiarare questa epidemia un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. L’Oms sta monitorando attentamente la situazione ed è regolarmente in contatto con le autorità cinesi e di altri Paesi asiatici. Attualmente sono ancora in corso le indagini per valutare l’effettiva portata dell’epidemia”

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l’audizione in Commissione Affari Sociali della Camera sull’epidemia da Coronavirus.