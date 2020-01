Appendino: “Torino capitale internazionale dello sport”

Negli ultimi anni Torino ha ospitato eventi sportivi di rilevanza mondiale come le finali dei Mondiali di Volley nel 2018, le Finals di Figure Skating nel 2019 e, qualche mese prima, gli European Master Games.

Per quanto riguarda il 2020, qualche giorno fa su Olympic Channel, è stato pubblicato il calendario dei più importanti eventi sportivi internazionali in programma.

Torino c’è anche quest’anno

Torino c’è anche quest’anno con le Final6 della Nations League di Pallavolo in programma dal 1° al 5 Luglio.

Mercoledì 22 gennaio la presentazione ufficiale dell’evento a Palazzo Madama con Rcs.

Ricordo, inoltre, che anche grazie al supporto del governo e del ministro Spadafora, Torino si è candidata per ospitare le Universiadi e le Special Olympics invernali del 2025. Siamo in corsa, inoltre, per ospitare la finale di Champions League femminile del 2023.

Capitale dello sport

Dal 2021 al 2025, come molti di voi sapranno, Torino continuerà ad essere, ogni anno, nella lista de Olympic Channel, in quanto ospiterà le Atp Finals di tennis.

Torino si conferma, così, una vera capitale internazionale dello sport, capace di essere presente costantemente, anno per anno, nel calendario sportivo più prestigioso al mondo.