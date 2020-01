Il Papa: “Chi offre ospitalità diventa più ricco”

L’ecumenismo spirituale e il dialogo ecumenico servono ad approfondire l’esperienza dello “stare insieme”. Lo ha affermato il Papa incontrando la Delegazione ecumenica della Chiesa luterana di Finlandia, in pellegrinaggio a Roma in occasione della festa di Sant’Enrico, patrono del Paese scandinavo. Tutti i cristiani, ha detto il Pontefice, sono “in cammino nella comunione di fede”.

Il prossimo non è un avversario

Francesco ha anche ricordato che domenica scorsa si è celebrata la festa del Battesimo di Gesù. La gratitudine per il Battesimo, ha spiegato, “ci unisce nella comunità di tutti i battezzati”. “Il battesimo per il perdono dei peccati – ha sottolineato il Santo Padre – è anche un chiaro appello alla santità”:

Cari amici finlandesi, come messaggeri di umanità, come destinatari della bontà di Dio incarnato, siamo in cammino insieme nella comunità di tutti i battezzati. I cristiani sono coloro che possono rendere grazie per il loro Battesimo. Questa gratitudine collega e allarga i nostri cuori, li apre al prossimo, che non è un avversario ma il nostro amato fratello, la nostra amata sorella. La comunità di tutti i battezzati non è un mero “stare gli uni accanto agli altri”, e certamente non è uno “stare gli uni contro gli altri”, ma vuole diventare un sempre più profondo “stare insieme”.

Chiunque dona, riceve a sua volta

“Anche l’ospitalità – ha detto il Papa – fa parte della comune testimonianza di fede”. La Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, che inizia domani, “ci indica questa virtù ecumenica, e soprattutto ce la raccomanda”. Ricordando un versetto degli Atti degli Apostoli, il Pontefice ha aggiunto: “Ci trattarono con rara umanità (At 28,2), dice l’Apostolo Paolo riferendosi agli abitanti dell’isola di Malta, che lo accolsero in modo ospitale insieme a centinaia di naufraghi”: