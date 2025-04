Roma, Papa, Santori: “Francesco, la lezione a Roma e al mondo intero non sarà dimenticata”

“Accogliamo con rispetto, riconoscenza e attenzione il grande messaggio di papa Francesco. Un uomo vicino alle persone, vicino a ciascuno e a tutti, in prima linea per la pace, la speranza, l’ambiente, la fratellanza universale. Per noi Romani, il Pontefice non è soltanto il Vescovo di Roma: ma è una guida morale, un faro di speranza che ci rammenta la necessità della cura del creato, l’attenzione ai fragili, e ci sprona a fare ogni giorno la nostra parte nell’amministrare al meglio la città nel rispetto di tutti i cittadini, trovando soluzioni condivise a problemi sul tavolo da troppo tempo e per eliminare i quali l’impegno deve essere trasversale e rigoroso”. Lo ha detto il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori, intervenendo in Aula Giulio Cesare alla commemorazione di papa Francesco.

Ha difeso i poveri, denunciato le ingiustizie sociali

“Ha difeso i poveri, denunciato le ingiustizie sociali, ha cercato un maggior coinvolgimento delle donne nella vita ecclesiale. Ha criticato gli eccessi del capitalismo e del consumismo. In tema di vita, famiglia e diritti umani ha mantenuto fermezza, criticando l’ideologia ‘gender’. Non dimenticheremo la sua lezione, mentre rivolgiamo il nostro ringraziamento anche alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile, ai tantissimi volontari e a tutti coloro che hanno garantito il regolare svolgimento dei funerali offrendo a tutto il mondo un’immagine di Roma all’altezza della sua storia e del suo compito”, conclude il leghista.