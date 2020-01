Giovanni Conversano: “Serena Enardu mi ha tradito quando eravamo insieme”

Grande Fratello Vip o grande caos? In questi giorni è tornato a far parlare di se Giovanni Conversano, ex di Serena Enardu che attraverso le sue storie di Instagram e la partecipazione al salotto di Barbara D’Urso vuole togliersi qualche sassolino dalle scarpe in merito alla storia d’amore con Serena finita ben dieci anni fa. Intervenuto a “Un Giorno Da Ascoltare” con Misa Urbano e Arianna Caramanti su Radio Cusano Campus, ha fatto emergere altri dettagli sulla loro storia d’amore passata.

Su Serena Enardu

“La verità deve venire sempre a galla! Serena Enardu è una persona affamata di fama. Lei tornò a Uomini e Donne perché era in cerca di visibilità, ci mettemmo insieme e poi mi lasciò per un presunto mio tradimento con Pamela Compagnucci e lo fece vendendo l’esclusiva a un noto giornale. Da quel giorno non ci siamo più visti né sentiti! Ho capito di che pasta fosse fatta ed ero contenta di essermela tolta di torno. Le sorelle Enardu sono viste molto male a Cagliari: la sorella Elga parla di me tanto per parlare, sono una l’estensione dell’altra: se si mettono insieme forse raggiungono un’estensione normale!

Non vedo Serena da dieci anni: ho detto varie volte di essere disposto ad un confronto televisivo con Serena ma lei non avrà mai il coraggio di parlarmi a quattr’occhi perché io tiro fuori tutto e prima o poi lo farò. Da quando mi sono fidanzato con Giada ha iniziato a sfogarsi sui social prendendomi di mira ed attaccando anche la mia compagna che ha fatto, al contrario di lei, molti lavori in tv: peccato che Giada sia nettamente superiore in tutto rispetto a Serena, senza contare che ha anche dieci anni di meno! Lei è ancora ossessionata da me, dal fatto di aver perso il suo giocattolo e non potendomi gestire, mi aggredisce! Ha continuato a tormentarmi anche quando era fidanzata con Pago, non ha mai smesso. Ha cercato sempre di avere degli uomini che le dessero visibilità e questo sta accadendo anche ora con Pago nonostante si sia asfaltata da sola perché anche a Temptation Island ha dimostrato di non essere una bella persona: l’ormone impazzito a 44 anni è ridicolo anche se è sempre stata così, non è cambiata, infatti è sempre passata come la santarellina di turno quando invece, ho dati certi sul fatto che mi abbia tradito quando eravamo insieme. Mi meraviglio di Pago che è una persona onesta e limpida: come ha fatto a farsi infinocchiare da una come Serena e non comprendere con chi aveva a che fare?

Il matrimonio con Giada

Dopo tanti anni non si aspettava che le avrei chiesto di sposarmi in uno studio televisivo, lei è all’antica, si aspettava una proposta classica ed è per questo che non ha risposto. Non ne abbiamo più parlato perché nella concitazione di quello che c’è stato subito dopo, ci è passato di mente!

Sui reality

In questi anni ho perso due proposte di partecipazione ai reality a causa dei miei impegni lavorativi che, insieme alla mia famiglia, vengono prima di qualsiasi altra cosa televisiva. Il Gf Vip lo farei ma senza Serena o Elga all’interno perché potrei dire cose spiacevoli accadute in passato”.

Fonte: Radio Cusano Campus