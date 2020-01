Pisa, arrestato 30enne in possesso di droga, contanti e documenti falsi

A Pisa, i militari della locale Compagnia Carabinieri, nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto un 30enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Droga, denaro e documenti falsi

Più dettagliatamente, i militari della locale Stazione Carabinieri coadiuvati dal personale dell’Esercito Italiano, impegnato nell’Operazione “Strade Sicure”, hanno controllato l’uomo in atteggiamento sospetto, in Piazza della Stazione e, sottopostolo a perquisizione, lo hanno sorpreso in possesso di quasi 7 grammi e mezzo di marijuana, di 5300 euro, ritenuti provento di attività delittuosa e di 3 documenti di identità falsi.

