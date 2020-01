Conte sulla prescrizione, bene mediazione, ora riforma del processo penale

“Bene la mediazione trovata in maggioranza sulla prescrizione, ora avanti anche sulla riforma del processo penale” . Lo afferma Federico Conte, deputato di LeU, capogruppo in commissione Giustizia alla Camera.

Prescrizione e riforma del processo penale

“La soluzione che si è profilata ieri sera a Palazzo Chigi – aggiunge Conte – , dopo una lunga discussione, superando le rigidità delle posizioni iniziali, è equilibrata. Su indicazione del premier si è convenuto di lavorare sulla differenziazione tra la sentenza di assoluzione e quella di condanna, limitando solo a quest’ultima la sospensione della prescrizione”. “È stata la mia proposta di mediazione sin dall’inizio ed è per me motivo di grande soddisfazione aver dato un contributo a una soluzione che, alla luce delle molteplici modifiche messe a punto per rendere il processo più spedito e assicurare tempi ragionevoli, consentirà un intervento organico e di sistema per rendere “europeo” il nostro processo penale”, conclude Conte.

