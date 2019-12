Capodanno di Padova 2020: informazioni per Prato della Valle

Padova torna ad essere protagonista delle feste e dei grandi eventi, con Future Christmas, appuntamento dell’Assessorato agli eventi dedicato alla città, con un imperdibile Capodanno in Prato della Valle. Un grande spettacolo unico e gratuito, con un ospite di eccezione, Fabri Fibra, aperto a tutta la cittadinanza e alle migliaia di turisti e visitatori che accorreranno per partecipare a questa grande festa di Capodanno. L’evento del Comune di Padova, Assessorato agli eventi, sarà organizzato da Radio Company in collaborazione con Future Vintage Festival.

FABRI FIBRA

Artista poliedrico e pluripremiato – 8 dischi di platino e 3 dischi d’oro – Fabri Fabra ha portato il rap e l’hip hop al grande pubblico, riscuotendo un successo senza precedenti nei suoi oltre vent’anni di onorata carriera, sempre in cima a tutte le classifiche, a fianco degli artisti più rappresentativi di ogni generazione. Da Tiziano Ferro a Mahmood, da Gianna Nannini a Tommaso Paradiso, da Luca Carboni a Calcutta, fino a Roberto Saviano nella veste di co-autore di alcune canzoni, con più di 460 milioni di visualizzazioni su YouTube, 5.8 milioni di followers sui social, 1 milione e 600.000 ascoltatori mensili su Spotify. Una carriera ricca di successi e riconoscimenti nazionali e internazionali – tra i quali l’Mtv Europe Music awards, Mtv video awards, Tim Mtv awards e molti altri – che l’hanno fatto emergere al di sopra del panorama hip hop. Chiamato spesso nelle principali trasmissioni tv nazionali, Fabri Fibra è stato in copertina in numerose testate, da Rolling Stone a Vanity Fair e XL di Repubblica, oltre a figurare in libreria con tre diversi titoli, tra cui Dietrologia – I soldi non finiscono mai, con la prefazione di Marco Travaglio. Fabri Fibra, in linea con la scelta artistica delle ultime grandi manifestazioni delle feste a Padova, rappresenta un artista che ha saputo rinnovarsi, rivolgendosi a tutte le generazioni e a pubblici molto diversi, fondendo i generi. Fabri Fibra rappresenta l’artista rap – ad oggi tra i principali linguaggi musicali contemporanei – che si è maggiormente evoluto artisticamente, divenendo un’icona stimata e un punto di riferimento in tutto il mondo della musica.

PADOVA CAPITALE DEGLI EVENTI

Torna così il format Future Christmas che dopo Giorgio Moroder e Bob Sinclar, per il capodanno 2020 di Padova, riproporrà un altro big della musica, in un nuovo ed esclusivo palcoscenico: dopo il successo delle prime due edizioni in piazza Garibaldi, a grande richiesta, è stato opzionato il Prato della Valle, tra le piazze più grandi d’Europa, per poter contenere il grande pubblico che potrebbe accorrere all’evento. A tal proposito l’assessore agli eventi Antonio Bressa aggiunge: “Quello che realizziamo quest’anno è un vero e proprio salto di livello per portare Padova a competere con le maggiori piazze nazionali in fatto di spettacoli ed attrazione turistica in un momento così importante com’è l’arrivo del nuovo anno. Per questo obiettivo non potevamo che sfruttare il grande e suggestivo scenario di Prato della Valle aggiungendo contenuti e spettacolarità alla tradizione del nostro Capodanno che potrà contare quest’anno su una scenografia inedita, lo spettacolo dei fuochi e un grande artista di richiamo. Sono certo che la risposta di pubblico non mancherà” . L’evento, che vedrà Radio Company come capofila del progetto, rappresenterà l’occasione per creare una nuova sinergia con Future Vintage Festival, al fine di proporre una versione contemporanea dello spettacolo delle feste. La grande festa comincerà con tanta musica ed intrattenimento sin dalle ore 22:00, fino alle ore 02:00, compreso l’atteso spettacolo pirotecnico.

L’evento è stato finanziato dal Comune di Padova utilizzando i proventi dell’imposta di soggiorno che la legge richiede siano reinvestiti in interventi in materia di turismo.

CAPODANNO A PADOVA 2020: VIVERE LA FESTA IN PRATO DELLA VALLE

Come raggiungere comodamente Prato della Valle, la piazza attorno alla quale ruoterà la lunga notte di San Silvestro organizzata dall’Amministrazione comunale: questo l’obiettivo dell’Assessorato agli eventi che ha previsto soluzioni per vivere al meglio l’atteso evento di fine anno. Nel dettaglio:

PARCHEGGIO

Martedì 31 dicembre, apertura regolare e continuativa 24h su 24h sino ad esaurimento dei 488 posti auto di Park Rabin in piazza Rabin – ex Foro Boario – con accesso da via Marghera attraverso piazzale Santa Croce. Il parcheggio sarà raggiungibile seguendo le indicazioni stradali con la dicitura “Capodanno 2020” presenti nella zona sud della città.

BUS-NAVETTA GRATUITO

Sarà messo a disposizione un servizio bus-navetta gratuito: quattro linee e dodici mezzi collegheranno il quadrante urbano con Prato della Valle. Il servizio sarà attivo dalle ore 21:30 di martedì 31 dicembre, prima corsa, alle ore 02:45 dell’1 gennaio 2020, ultima corsa, con frequenza ogni 15/20 minuti.

Partenze e percorsi:

• navetta Nord: dal park scambiatore capolinea Nord Tram lungo via Aspetti, Stazione ferroviaria, corso del Popolo, corso Garibaldi, Riviere, a via Luca Belludi;

• navetta Est: linea circolare con capolinea in via Manzoni lungo via F. d’Acquapendente, via Bembo, park scambiatore Bembo, park scambiatore Piovese, via Piovese, via Facciolati, a via Manzoni;

• navetta Sud: dal park scambiatore capolinea Sud Tram lungo via Guizza, Bassanello, via Cavallotti, a piazzale Santa Croce;

• navetta Ovest: da via Ciamician, lungo via dei Colli, park scambiatore Colli, via Sorio, via Cernaia, a ponte Saracinesca;

COMUNICAZIONE DI SICUREZZA

Al fine di garantire la sicurezza dei presenti all’evento, è stata fatta richiesta dagli organi competenti di circoscrivere l’area spettacolo in prossimità del palco (lobo Santa Giustina). A capienza raggiunta sarà comunque possibile assistere allo show e sostare nell’ampia area di Prato della Valle, esterna alla recinzione.

Per poter accedere all’area recintata in prossimità del palco, il pubblico sarà chiamato ad esibire un titolo d’accesso gratuito, in formato cartaceo, che verrà distribuito gratuitamente i giorni precedenti all’evento e la sera stessa dell’evento, nelle modalità descritte in seguito. Il pubblico è invitato a raggiungere l’area con congruo anticipo, al fine di ottimizzarne l’afflusso.

Saranno predisposti controlli all’entrata dell’area transennata effettuati dal personale in servizio con la supervisione delle forze dell’ordine.

All’interno dell’area sarà garantita la sicurezza del pubblico grazie al controllo e all’operato del personale, che regolerà l’ingresso dell’area in base al numero di presenze previste dalla normativa.

Il pubblico sarà chiamato ad osservare le regole previste per garantire la sicurezza e l’incolumità del prossimo. In particolare: non sarà possibile introdurre bottiglie e oggetti in vetro, bottiglie di plastica più grandi di 0,5 litri, borracce di metallo, bevande alcoliche, bevande contenute in lattine, biciclette, liquidi infiammabili, bombolette spray, spray al peperoncino, oggetti appuntiti o che possano arrecare danno agli altri, quali ombrelli e aste, bastoni per selfie e treppiedi, materiali esplosivi, fuochi d’artificio, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, catene, coltelli o altri oggetti da punta o da taglio, veleni, sostanze stupefacenti e nocive.

Non sarà inoltre possibile introdurre droni e aeroplani telecomandati, puntatori laser, strumenti musicali, apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine fotografiche professionali o semiprofessionali, videocamere, GoPro, iPad e tablet. Vietato l’ingresso anche di biciclette, skateboard, pattini e overboard, tende e sacchi a pelo, valigie, trolley e zaini più grandi di 15 litri di capienza.

RITIRO TITOLI DI ACCESSO GRATUITI

Chiunque volesse aggiudicarsi con certezza i posti nell’area spettacolo per il concerto, che è comunque gratuito e libero, avrà modo di poter recuperare i titoli di accesso all’area (max 2 per persona) che verranno distribuiti in Prato della Valle nei giorni precedenti l’evento, nei pressi della giostrina posizionata lato via Cavalletto, dove sarà presente una casetta per la distribuzione dei titoli di accesso all’area spettacolo con la seguente programmazione:

domenica 29 e lunedì 30 dicembre dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00;

martedì 31 dicembre dalle ore 10:00 alle 12:00; dalle ore 17:00 oltre a quella citata, sarà attiva una seconda casetta sita dal lato di Palazzo Angeli – via Umberto.

Resta inteso che non sarà vincolante il possesso del biglietto per poter passare il Capodanno in Prato della Valle. L’accesso al Prato della Valle non sarà quindi precluso a non possessori del titolo di accesso gratuito relativo alla sola area recintata in prossimità del palco.

VIABILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO

Queste le principali informazioni riguardanti la viabilità ed il servizio di trasporto pubblico per martedì 31 dicembre in zona Prato della Valle:

• divieto di sosta su tutta l’area di Prato della Valle sin dal mattino del 31 dicembre;

• chiusura al traffico veicolare di via Cavazzana e dei tratti di Prato della Valle circostanti il lobo di Santa Giustina dalle ore 10:00 del 31 dicembre al fine di consentire le attività di montaggio delle strutture correlate allo spettacolo musicale;

• verrà garantita sino alle ore 19:00 la circolazione dei veicoli del trasporto pubblico e privato su tutta l’area di Prato della Valle ad eccezione dei tratti chiusi;

• chiusura al traffico veicolare dell’intera area di Prato della Valle a partire dalle ore 19:00 del 31 dicembre con posizionamento nelle arterie adducenti il Prato di strutture di sicurezza in calcestruzzo;

• il tram circolerà regolarmente in ambedue le direttrici sino alle ore 21:00; successivamente l’area di Prato della Valle sarà interamente interdetta al transito veicolare;

• in merito all’area di sosta in Park Rabin, essendo interdetto l’accesso dalle ore 10:00 del 31 dicembre in via 58^ Fanteria (unico accesso consentito per il parcheggio), i Settori comunali competenti effettueranno la modifica della viabilità sulla predetta via 58^ Fanteria al fine di garantire la completa e regolare fruizione dell’area di sosta.

Quanto sopra riportato, sarà parte integrante dei relativi provvedimenti di viabilità con specifica Ordinanza di prossima emissione da parte del Settore preposto.