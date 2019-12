Palermo, sequestrate apparecchiature musicali in quattro locali

La polizia municipale rende noto che continuano i controlli movida della Polizia Municipale nel centro storico. I sopralluoghi, finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di riposo notturno, sono stati effettuati nella notte tra venerdì e sabato in quattro locali, due dei quali a piazza Sant’Euno, uno a piazza Teatro Santa Cecilia e l’altro a piazza Vincenzo Bonelli.

I vari controlli

A piazza Sant’Euno gli agenti del CAEP hanno riscontrato in due locali attigui le stesse violazioni. La musica veniva diffusa in entrambi i locali a porte aperte e oltre l’orario consentito. Gli intrattenimenti musicali sono stati immediatamente interrotti. Le apparecchiature musicali sono state sequestrate e i gestori dei locali sono stati anche sanzionati per le insegne pubblicitarie non autorizzate.

Anche a piazza Teatro Santa Lucia la musica era diffusa a porte aperte e oltre l’orario consentito. Gli agenti hanno immediatamente interrotto l’intrattenimento musicale e sequestrato le apparecchiature elettroacustiche.

A piazza Vincenzo Bonelli l’intrattenimento musicale veniva svolto all’esterno del locale e oltre l’orario consentito. Gli agenti hanno sequestrato le apparecchiature musicali e interrotto l’intrattenimento; inoltre il gestore è stato sanzionato, oltre che per l’insegna pubblicitaria, anche per la relazione fonometrica difforme e per la presenza di una tenda solare non autorizzata.

Le sanzioni ammontano complessivamente a oltre 1900 euro

I gestori dei quattro locali sono stati diffidati dal proseguire l’attività di intrattenimento musicale fino al giorno del dissequestro. L’inosservanza comporterà la segnalazione all’autorità giudiziaria.