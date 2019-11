Fiumicino, giornata mondiale contro l’HIV/AIDS

la Presidente della IV Commissione consiliare, Barbara Bonanni e il delegato del Sindaco ai Diritti Civili Davide Farruggio hanno distribuito materiale informativo sulle infezioni sessualmente trasmesse davanti al Liceo Da Vinci di Maccarese.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Anlaids in vista dell’1 dicembre, Giornata Mondiale contro l’HIV/Aids.

Le dichiarazioni di Barbara Bonanni

“Come lo scorso anno – spiega Bonanni – abbiamo voluto coinvolgere le ragazze e i ragazzi nella campagna di informazione e prevenzione #iomiproteggo lanciata da Anlaids. L’informazione, come spiegano gli esperti e gli infettivologi, è la migliore forma di lotta contro l’HIV/Aids e le altre infezioni trasmesse per via sessuale. In totale, insieme ai volontari delle associazioni del territorio, abbiamo distribuito più di 300 preservativi – conclude Bonanni – ed esaurito tutto il materiale informativo che Anlaids ci aveva messo a disposizione. Vale la pena ricordare, in questa circostanza, che il test per l’HIV è gratuito in tutte le strutture sanitarie attrezzate”.

Le parole di Farruggio

“Di HIV/Aids, paradossalmente, si parla meno oggi che vent’anni fa – aggiunge Farruggio -. Eppure il virus non è stato sconfitto e in Italia le nuove diagnosi, solo nel 2017, sono state 3.443. L’attenzione va tenuta alta – prosegue Farruggio – per questo, per il secondo anno di seguito abbiamo deciso di coinvolgere i più giovani in questa campagna di informazione e sensibilizzazione. Ogni volta, le ragazze e i ragazzi rispondono molto positivamente, avvicinandosi e facendo domande sul tema”.

L’1 dicembre prossimo, in occasione della Giornata Mondiale contro l’Hiv/Aids il Ponte 2 Giugno sarà illuminato di rosso, il colore del nastrino simbolo della battaglia contro il virus.