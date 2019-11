Padova, si festeggiano le coppie che nel 2019 celebrano le nozze d’oro, di diamante e di platino

Domenica 1 dicembre 2019, dalle ore 9:00, il Comune di Padova festeggerà le coppie della Città che celebrano nel corso dell’anno il 50°, il 60° e il 70° anniversario di matrimonio. Nel 2007 è stato inaugurato l’avvio di questo appuntamento annuale attraverso cui l’Amministrazione comunale vuole ringraziare personalmente queste coppie per il loro contributo allo sviluppo della comunità padovana. La loro unione è un prezioso esempio per tutti, in particolare per i giovani.

651 coppie

L’evento è dedicato a 651 coppie che festeggiano le nozze d’oro, 233 le nozze di diamante e 13 coppie che nel 2019 hanno raggiunto il grande traguardo delle nozze di platino.

Queste coppie dimostrano come sia possibile crescere e invecchiare affrontando, giorno dopo giorno, le piccole e grandi sfide quotidiane.

Le celebrazioni sono fissate per domenica 1 dicembre 2019, alle 9:00 al Gran Teatro Geox in via Tassinari, 1 (ingresso da corso Australia).

Il programma della mattinata prevede in apertura, alle ore 9:30, la Santa Messa celebrata da don Massimo De Franceschi, parroco della Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo di Montà.

Brindisi finale

Al termine della Santa Messa, il saluto delle Autorità alle coppie festeggiate e un brindisi finale di augurio con l’intrattenimento musicale della “Maria dal Rovere band”.

Per l’occasione è stata realizzata una pergamena ricordo che verrà consegnata a tutte le coppie presenti al termine della mattinata.

Gli assenti potranno ritirare la pergamena omaggio nei giorni successivi presso l’ufficio attività creative terza età – via Giotto, 34 nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e martedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Per informazioni

Settore Servizi Sociali – ufficio attività creative terza età

via Giotto, 34

orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30

telefono 049 8205088