Annullata la Maratona di Torino per maltempo

Così la prima cittadina di Torino sulla sua pagina Facebook:

Come avete potuto vedere, sui canali ufficiali della Città di Torino verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti necessari fino al termine dell’allerta maltempo. Per favorire la massima diffusione, lì riporterò anche su questa pagina (Facebook).

Seguite questi canali e quelli di Arpa per rimanere informati sull’evolversi della situazione. Colgo l’occasione, ancora una volta, per ringraziare la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine, la Polizia Municipale e tutte le Autorità e le persone che stanno lavorando per la sicurezza della Città e del territorio.