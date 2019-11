Celebrata il 12 novembre la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni

internazionali per la pace. Istituita nel 2009, 6 anni dopo l’attentato di Nassiriya in cui persero la

vita 19 italiani: 17 militari (12 carabinieri e 5 soldati dell’Esercito) e due civili.

A Roma presso l’Altare della Patria la cerimonia commemorativa durante la quale il Ministro della

Difesa Lorenzo Guerini, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dai Vertici delle

Forze Armate e della Guardia di Finanza, ha deposto una corona d’alloro al Sacello del Milite

Ignoto.

Nella Basilica di S. Maria in Ara Coeli alla presenza dei familiari e delle autorità civili e militari si è

tenuta la Santa Messa in suffragio dei Caduti. La funzione religiosa officiata dall’Ordinario Militare

per l’Italia, Mons. Santo Marcianò.

Sono 186 i Caduti italiani nelle missioni dell’Italia all’estero

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Ministro della Difesa, Lorenzo

Guerini, un messaggio per i familiari delle vittime “che hanno perso la vita impegnati nella

pacificazione delle aree di crisi, per sconfiggere il terrorismo e consentire alle popolazioni oppresse

un orizzonte di speranza”. Ha scritto Mattarella: “Lo slancio e l’altruismo di quanti hanno donato la

propria vita per il bene comune è fonte di riflessione per tutti i cittadini, che nel loro agire

quotidiano sono chiamati ad un contributo egualmente prezioso per la civile convivenza e il

progresso della comunità nazionale e internazionale. Ai familiari dei Caduti esprimo la sentita

riconoscenza della Repubblica e i sentimenti della mia affettuosa vicinanza».

Dal 1950, anno della prima missione militare internazionale in Eritrea, l’Italia ha avuto 186 caduti

nelle diverse zone in cui è stata chiamata ad operare.

Attualmente sono più di 6.000 i militari impegnati in 37 missioni internazionali in 24 Paesi,

protagonisti di operazioni di pace, di assistenza alle istituzioni e alle popolazioni.

Anche ad Aprilia un Caduto per la pace

Il 10 novembre scorso, a sedici anni da Nassiriya, un attentato in Iraq ha ferito 5 nostri militari le

cui condizioni rimangono gravi.

Anche Aprilia piange un Caduto per la pace: il Caporal Maggiore Massimo Di Legge, 28 anni ,

deceduto il 23 settembre 2011 in Afghanistan, causa incidente stradale. Oltre a Di Legge persero la

vita due giovani militari: il Tenente Riccardo Bucci originario di Milano ed il Caporal Maggiore

scelto Mario Frasco nativo di Foggia.

In ricordo del Caporal Maggiore Massimo di Legge viene organizzato ad Aprilia un Memorial

incentrato su un torneo di calcio, giunto quest’anno alla IV edizione.