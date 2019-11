Associazione Osmosi 2019:”Un ricordo per la pace”

Sabato 23 novembre alle ore 18:00 presso Polo CulturAprilia – Sala Calliope – nell’ambito del

Festival della Cultura OSMOSI 2019, edizione quest’anno dedicata alla figura femminile,

l’Associazione “Un ricordo per la pace” terrà la conferenza dal titolo “DONNE E GUERRA” –

donne nei conflitti mondiali, immagini dalla storia, per non dimenticare – .

L’evento in collaborazione con il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana,

Comitato CRI di Aprilia.

Filmati sul ruolo delle donne

Saranno proiettati filmati d’epoca evidenziando il ruolo delle donne nelle guerre mondiali: con

grande sacrificio dovettero sopperire alla mancanza degli uomini impegnati sui fronti di guerra.

Interverranno le S.lle. Maria Grazia Di Lillo e Gabriella Vincenzo e la Volontaria Lucia Foschini.

Verrà trattata la storia del Corpo Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, dalla nascita ai

giorni nostri. Fu del giovane ginevrino Jean Henry Dunant l’idea di costituire un Corpo Militare

basato su principi di fratellanza e di soccorso ai feriti in guerra.

Battaglia di Solferino

Il 24 giugno 1859 Dunant si era trovato coinvolto nella battaglia di Solferino, nel corso della seconda guerra di indipendenza. Labattaglia sulle colline a sud del lago di Garda causò quasi centomila tra morti e feriti. Segnato profondamente da quella esperienza, scrisse “Un Souvenir de Solferino”, memoriale di guerra in cui sono contenuti i sette principi che ad oggi ispirano la Croce Rossa: Umanità, Imparzialità,

Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità.

Istituto nato nel 1908

Istituito formalmente nel 1908 il Corpo Infermiere Volontarie della Croce Rossa era composto da

infermiere volontarie provenienti dalle famiglie più benestanti ed aristocratiche, più elevate

culturalmente, ove si respiravano i primi segni di emancipazione femminile.

Giovedì 21, sempre nell’ambito di OSMOSI, l’associazione “Un ricordo per la pace” terrà un

laboratorio per le scuole sul tema: “Anne Frank e la deportazione nei campi nazisti”.

I ragazzi, attraverso la proiezione di immagini e video appositamente selezionati e la lettura di

stralci del diario di Anne Frank verranno invitati ad elaborare frasi, piccole composizioni/poesie e/o

disegni sul tema della SHOAH, per combattere odio razziale e discriminazione culturale.

Il laboratorio a preparazione del concorso per le scuole di Aprilia dedicato ad Anne, di cui ricorre

quest’anno il 90° della nascita. Sognava di diventare scrittrice e invece morì di tifo nel febbraio

1945 a soli 16 anni nel campo di sterminio di Bergen-Belsen. Il suo diario ad eterna memoria della

tragedia dell’olocausto.