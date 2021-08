Un ricordo per la pace: il ricordo degli IMI di Aprilia

Ad agosto 2016-2017 ci lasciavano i cittadini apriliani Gino Forconi e Domenico Fusco, Medaglie d’Onore IMI. Entrambi erano stati IMI ( Internati Militari Italiani) nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale.

Grazie all’interessamento dell’associazione “Un ricordo per la pace” erano stati insigniti dell’onorificenza conferita su Decreto del Presidente della Repubblica ai cittadini italiani (civili e militari) che dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 non continuarono la collaborazione con il nazifascismo e pertanto vennero catturati e deportati nei lager nazisti, costretti a lavorare per l’economia di guerra della Germania.

Li ricorda in un breve comunicato Elisa Bonacini presidente dell’associazione apriliana attiva dal 2011 nel progetto “Memoria agli IMI”. L’impegno dell’associazione ha portato, tra gli altri, al conferimento della medaglia d’Onore al papà della rockstar Vasco Rossi: Giovanni Carlo Rossi, internato militare a Dortmund. Recentemente “Un ricordo per la pace” si è adoperata per il conferimento dell’onorificenza al padre dell’attore Roberto Farnesi.

Regime alimentare scarsissimo

Obbligati a lavorare fino a 12 ore al giorno in un regime alimentare scarsissimo, esposti al rischio dei frequenti bombardamenti, oltre 50.000 IMI non sopravvissero e migliaia ne morirono al rientro in Italia dopo la liberazione, a causa della debilitazione organica e di gravi malattie contratte in prigionia, tra cui la tubercolosi.

Oltre 10 anni di impegno “Un ricordo per la pace” nel progetto “Memoria agli IMI” che continua con più vigore dopo la scomparsa degli ultimi testimonial della prigionia.

Bonacini : “Ad oggi sono 20 le Medaglie d’Onore conferite a cittadini apriliani, un numero cospicuo destinato a crescere grazie alla sensibilità del ricordo nelle famiglie dei deportati. È nostra ferma intenzione lavorare in filmati specifici e pubblicazioni tutte le testimonianze raccolte dalla nostra associazione in territorio pontino; speriamo pertanto vada a buon fine la nostra partecipazione al recente bando di valorizzazione della Memoria Storica della Regione Lazio. Ci impegneremo altresì a dedicare agli IMI una sezione della mostra “Un ricordo per la pace” (collezione Ostilio Bonacini). Patrocinata dal Comune di Aprilia dopo l’affidamento a titolo perenne e gratuito dei materiali storici l’esposizione da anni giace indesiderata in sede provvisoria presso il Liceo “A.Meucci” in attesa di una sistemazione centrale ed accessibile al pubblico.

Iniziativa da accogliere

Merita di essere accolta la richiesta formalizzata al Comune di Aprilia il 13 novembre 2017 di intitolare una via/piazza/parco alla memoria degli Internati Militari Italiani (I.M.I) 1943-1945. Abbiamo il dovere di trasmettere alle giovani generazioni la memoria del loro sacrificio per la Patria. Non ricordiamoli solamente durante le cerimonie di rito.

Rammento nuovamente agli eredi di IMI che continua la nostra assistenza gratuita per gli aventi diritto la medaglia d’Onore.”

“Gli IMI – sottolinea a chiosa del messaggio Elisa Bonacini – rappresentano un esempio di sacrificio per il bene comune, ancora più significativo in questo periodo di pandemia in cui molti si ritraggono dal proprio dovere sanitario necessario per il benessere di tutti”.

(comunicato associazione “Un Ricordo per la pace”)



